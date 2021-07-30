你要知：夏天水果選擇多　進食過量損健康

夏季是水果盛產的季節，品種繁多，琳琅滿目。吃爽口多汁的水果是消暑的好選擇，而且水果營養價值高，但是否代表吃愈多愈好？小朋友與成人每日進食的分量也有沒有不同？就由註冊營養師為大家解構進食生果的各種誤解。

註冊營養師溫巧晴指出，菠蘿、杧果、奇異果，西瓜、哈密瓜、荔枝、龍眼等等都是夏天當造的水果，都適宜於夏天食用，而根據衞生署建議，每人每日最少要進食兩份水果，「兩份水果相等於兩個奇異果，一碗西瓜或者一碗新鮮菠蘿。」不過她亦提醒，雖然這些水果都含有豐富營養價值，但不代表可以無限量進食，「水果果糖同樣都有熱量，吃太多都會引致肥胖。所以不論任何類型的水果，都要適可而止，並非水果吃愈多對身體就愈好。」

除此之外有部分水果的脂肪含量會較高，溫舉例，「牛油果、榴槤都是脂肪含量較高水果。牛油果內含豐富膳食纖維，有助促進腸道蠕動及維持腸道健康，亦可降低血液中的膽固醇及穩定血糖，不過牛油果熱量比較高。」溫表示根據衞生署建議，榴槤及牛油果都屬於天然高脂肪水果，不應被計算在「每天兩份」的建議水果進食量之中，「半個其實已經含有160卡路里，以及14克脂肪，因此主要熱量都來自脂肪，減肥人士就要注意食量。」

另外糖尿病患者亦要留意水果的升糖指數，溫解釋，「升糖指數是指食物被人體消化之後，令血糖升高的程度。進食高升糖指數食物之後，會令血糖上升很快以及不穩定。西瓜、哈密瓜、荔枝以及龍眼等屬於高升糖指數水果。奇異果、蘋果、橙，就屬於低升糖指數水果。」溫建議糖尿病患者只要控制進食分量，其實無論高或低升糖指數的水果都可以進食，毋須完全避免不吃。坊間也有人會以為長者或小朋友，每天進食水果的分量會相對於一般成年人少一點，但其實這是誤解。溫表示長者和小朋友同樣需要進食兩份水果，與一般成年人無異，

至於吃水果配搭哪些類型食物較好？溫建議，「不少水果都含有豐富維他命C，而維他命C可以幫助促進植物性鐵質的吸收，所以食正餐時吃一點含植物性鐵質的食物，例如菠菜、西蘭花或者紅腰豆，對於吸收食物營養更有幫助。」