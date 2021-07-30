消費券發放首日預料巿民踴躍領取　八達通可在港鐵交通補貼站拍卡

首期2,000港元電子消費券將於周日(8月1日)開始發放，八達通營業及市務總監李玉兒今日(7月30日)在一個電台節目中表示，市民領取首2,000港元，可在3個月内到港鐵公共交通補貼領取站、指定便利店和超市拍卡，或用八達通手機程式拍卡即可，她預計市民在發放首日會較踴躍，將安排服務大使在港鐵站協助市民領取。

李玉兒續稱，若同時有大批市民領取消費券，可能需要排隊，暫時相信系統能夠負荷。另外，八達通的儲值額和每次消費上限為3,000港元，相信絕大部分交易都用得到八達通，而部分商戶歡迎市民分單，或3,000港元以外的餘額用現金支付，相信能夠方便市民。

有調查發現，逾三成受訪者會因電子消費券而增加消費，當中近兩成料會額外花多500至1,500港元，亦有近一成會花2,000至5,000港元以上，但亦有47%表示其開支會維持不變。

財政司司長陳茂波早前預計，電子消費券計劃規模達360億港元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。香港研究協會於本月20至27日期間，訪問了1,062名市民，有33%表示撇除5,000港元消費券外，料會額外增加消費，當中8%人指會增加近1,000港元消費，5%人只會增加500港元或以上，亦有5%人會增加近1,500港元。