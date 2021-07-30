起底刑事化在即　私隱公署設新組調查檢控　擬聘退休執法人員

起底刑事化草案《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》上周通過二讀，料8月初通過三讀。個人資料私隱專員鍾麗玲接受傳媒訪問時表示，公署擬成立專責處理起底罪行的核心小組，有需要時會增聘具刑事調查及檢控經驗人士，不排除是紀律部隊出生的退休執法人員，又提醒市民轉載涉及起底或具威脅性信息，也可能構成犯罪。

鍾表示，隨着新例賦予公署刑事調查及檢控權，公署收到投訴後，毋須轉介至警方跟進，可「一條龍」執法，若作出拘捕則可能與警方聯合行動。就此，公署擬成立「刑事調查及檢控組」專責處理起底罪行，預計部分組員由內部調配，有需要會再公開招聘具刑事調查及檢控經驗人士，不排除是紀律部隊出身的人。現職員工下月會到警察訓練學院及律政司接受培訓。

調查期間，私隱專員可無手令下搜查電子器材，截停、搜查及拘捕「起底」罪行疑犯。鍾強調，起底罪行多涉及電子訊息，為避免疑犯刪除訊息毀滅證據，專員有必要獲授權及時截查器材，檢取或解密手機等進一步行動都要留待正式拘捕後才可以做。而且，公署派員入屋搜證必須經法庭取得手令，不存在無手令入屋。

起底刑事化設二級制，第一級是未經當事人同意披露資料，並有意圖或罔顧導致當事人或家人受指明傷害，即是滋擾、威脅、恐嚇、身體或心理傷害、擔心受傷害、或財產受損，即屬違法，最高罰款10萬港元，監禁2年；第二級罪行則屬構成實際傷害，經定罪最高罰款100萬港元，監禁5年。鍾解釋指，轉發有起底內容或具威脅性的信息，例如「麻包袋接放學」，已構成犯罪元素。就大眾對「指明傷害」中「心理傷害」過於空泛的質疑，鍾表示控方須援引心理學家或精神科醫生的報告，而非一兩天失眠就構成傷害，舉證門檻相當高。

此外，根據草案，專員可向相關電子平台發出「停止披露通知」，要求移除內容。很多國際科技企業的香港分公司只是負責推廣宣傳，無能力營運平台內容，因此公署會向總公司發出移除通知。她預料條例通過後，海外平台會更加合作，因為大部分機構都有移除違法內容的政策。