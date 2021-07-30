戴耀廷等3人涉立會選舉刊登廣告今提堂　毋須答辯下月19日再訊

港大法律系前副教授戴耀廷、社署臨床心理學家葉劍青及石守正，被指在2016年立法會換屆選舉中，作為非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，涉嫌在兩份報章刊登6個廣告，招致選舉開支共逾25.3萬港元，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，案件今天（30日）在東區法院提堂，3人暫毋須答辯，以待案件轉介區域法院處理。主任裁判官羅德泉將案件押後至8月19日，屆時將於灣仔區域法院提堂。

被告為戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）及石守正（50歲）；戴報稱退休，其餘兩人則報稱董事。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第23(1)條 。

3名被告今天暫毋須答辯，控方申請案件轉介區域法院處理，辯方亦已收齊轉介文件。控方不反對被告保釋，主任裁判官羅德泉批准3名被告以1萬港元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人；惟戴耀廷另涉民主派「35+」初選案，仍須還押。

控罪指戴耀廷、葉劍青及石守正，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟）招致選舉開支共逾25.3萬港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。