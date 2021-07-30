「精神健康項目資助計劃」開展　合資格機構8.31前交建議書

政府今日（30日）宣布開展第1期「精神健康項目資助計劃」。合資格機構（包括正接受社會福利署經常津助的受津助非政府機構、香港社會服務聯會機構會員，以及在本港法例下註冊的大專院校）可於8月31日或之前向精神健康諮詢委員會秘書處提交建議書，申請撥款以推出精神健康項目。

在第1期資助計劃下，符合以下3個類別其中一個項目，即在社區培訓非業界領袖以建立精神健康社區支援網絡；照顧者支援；以及長者資訊科技支援，將獲優先考慮。評審會依據每宗申請的建議書內容進行，並就其項目的效用、影響、設計和可行性，以及申請機構的經驗及往績作考量。

政府於《2020年施政報告》中宣布，由於2019年的社會事件，以及自2020年年初起持續的新冠疫情，為市民的精神健康帶來不同程度的衝擊和影響，政府因此決定在禁毒基金預留3億港元，以期在社區層面加強支援有需要人士，並提高公眾對精神健康的關注。

精神健康諮詢委員會負責統籌這項資助計劃，並與相關業界的服務提供者及非政府機構合作，從而識別需要和訂定優次，以促進或推廣相關項目；資助計劃分兩階段推出，第2期資助計劃的詳情將於明年公布。