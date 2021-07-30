太極運動有效改善中央肥胖　港大研究效果與傳統運動相若

香港大學研究發現，太極運動能助有中央肥胖的年長人士減少腰圍，效果與傳統運動相若，經過12週運動後，腰圍分別減少近2厘米。

港大李嘉誠醫學院公共衞生學院聯同多間學院，研究太極運動，團隊於2016年2月至2018年3月期間，招募了543位50歲或以上，被界定為中央肥胖的華人參與。

參與者以隨機方式分配到太極運動組、傳統運動組或無運動對照組。太極運動組及傳統運動組的參加者參與每周3次、每次1小時，為期12周的運動課程。太極運動組由導師傳授二十四式楊氏太極，而傳統運動組的課程內容包括快步走，雙手彎舉等強化肌肉的訓練。團隊分別於課程開始前、開始後第12周，以及第38周，為參加者量度腰圍及其他代謝健康的指標。

研究發現，相比無運動對照組，太極運動組和傳統運動組的參加者，在沒有任何飲食干預及經過12周的運動課程後，平均腰圍分別減少了1.8及1.3厘米。

此外，運動干預亦有助提升太極運動組及傳統運動組參加者的高密度膽固醇，又稱「好膽固醇」的水平。兩組參加者的高密度膽固醇水平於第38周研究期內，維持在1.52mmol/L或以上；而無運動對照組的高密度膽固醇水平則由1.51mmol/L，降低至1.41mmol/L。

港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼副教授蕭明輝說，近期的學術文章已闡明腰圍是一個重要的健康風險指標，並與體重超標、二型糖尿病及心血管疾病息息相關。今次研究數據對於那些行動不便或不喜歡作傳統運動人士，讓他們可尋找一些有效的方法，以減腰圍，預防肥胖。研究成果已於學術期刊《內科醫學年鑑》(Annals of Internal Medicine)發表。