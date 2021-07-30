公社科官方教材列國家對港支持　包括亞洲金融風暴及新冠疫情

高中公民與社會發展科將於9月推出，教育局昨(29日)再推出官方教材，涵蓋香港特區參與國家事務的裨益及貢獻的簡報中，稱國家先後多次支持香港應對各種危機，例如亞洲金融風暴及新冠疫情等，引導學生探討國家支持，如何讓香港具備「一國兩制」的優勢。

當局昨再上載兩份公民科官方教材，為課程主題「『一國兩制』下的香港」的教學簡報，其中提及「香港特區參與國家事務的神益及貢獻」，稱中央政府多次支援香港，包括亞洲金融風暴、2003年沙士疫情、2008年國際金融危機及2020年新冠疫情等。此外，簡報又指中央全力保障香港在水、電、天然氣的供應，照顧港人生活所需。

簡報又以廣州地鐵、上海虹橋機場引入港式管理為例，提及本港對內地發展的貢獻，並引用邵逸夫、田家炳等人捐助內地教科文衞事業，國家遇上重大自然災害時香港不遺餘力地支援，以港人義工黃福榮於玉樹地震搶救孤兒而犧牲性命等例子，體現兩地人民守望相助、血濃於水。

教學簡報又提到香港回歸以來，中央一直把保持國家繁榮穩定作為國家整體發展戰略的重點，引用國家5年規劃綱要文件支持香港發展的項目，包括《粤港澳大灣區發展規劃綱要》，引導學生思考香港積極主動融入國家發展大局，為香港社會各界，帶來甚麼新機遇。

另一教材以國家象徵為學習重點，介紹國旗、國歌及國徽，列出國家象徵的全國性法律及本港法例，其立法與實施過程。簡報又教導學生相關禮儀及使用規範，列明香港就侮辱國旗等國家象徵的罪行與罰則，強調維護國旗、國歌、國徽尊嚴是公民的法定義務。