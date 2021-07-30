「雲頂夢號」率先今晚啟航　港府正積極與內地討論通關

郵輪公海遊今日(30日)起復辦，星夢郵輪的「雲頂夢號」將於今晚復航，成為第1艘復航郵輪。商務及經濟發展局局長邱騰華在啟航禮上表示，對於郵輪啟航感高興，認為今日啟航就如香港隊在奧運上的表現，同樣是「不無功夫」，又指香港市民已有18個月未有郵輪遊，是次復航是回復正常生活的一步。他續稱，香港新冠肺炎疫情現時踏入50日「清零」，本地新冠疫苗接種率上升、有效的追蹤系統、市民嚴守社交距離措施，這3條件是恢復旅遊業的重要條件。

他續指，雖然「雲頂夢號」現時只有1,000名客人，但是一個好開始，因為船未有停泊其他地方，途中亦未有其他人加入，形容公海遊是本地遊的延伸，認為傳播風險與本地遊一致。

邱亦多次表示，對外通關要先做好「內防擴散，外防輸入」，同時要建基兩地情況是有信心，安全，他指觀乎全球，「內地、澳門情況比較有條件做這件事」，解釋因為疫情較安隱，外國有部分情況令人擔憂。他又指兩地的經濟、民生與香港最密切，加上本港又已踏入50日清零，一直以來都希望與內地、澳門通關，現時港府正積極與內地溝通討論通關事宜。

對於港星「旅遊氣泡」遲遲未能開啟，他表示上次7月初與對方討論時，新加坡方面亦承認因應當地疫情，近來未有條件容許氣泡開放，但重申氣泡標準不會浪費，仍是討論與不同地方通關的條件，重申現時6、7項條件仍然維持。被問到「旅遊氣泡」多次爆破，會否考慮以「走廊」代替，邱回應指不是主觀願望、與名稱問題，是基於雙方防控措施。

雲頂郵輪集團總裁朱福明指，郵輪上有1,000名船員，同時感謝港府為420名船員安排疫苗接種，又指宣布公海遊後，旅行社售票亦增1倍。