逾40%受訪者一周運動不多於一次　團體促訂立標準工時鼓勵

東京奧運掀起運動熱潮，下月1日是「全民運動日」。工聯會屬下的香港康樂體育專業人員總會一項調查顯示，超過40%受訪市民一周只運動不多於一次。該會鼓勵市民每日運動最少30分鐘，又促政府訂立標準工時及增加體育設施，鼓勵市民做運動。

該會於7月上旬至中旬進行問卷調查，訪問428名成年市民。結果顯示，超過40%受訪市民每周運動不多於一次，其中有15.7%受訪者從不運動，25.7%受訪者每周運動少於一天。同時，有多達67.2 %的受訪者表示因為工作忙碌導致身體疲累因此不經常運動；62%的受訪者認為工時過長而缺乏運動的時間。

調查亦發現，有50%受訪者工時偏長，每周工時達到49小時或以上，亦有37.9%受訪者每周工時為40至48小時。在工時過長的工作環境下，不少受訪者認為工作充滿壓力。

該會表示，長期缺乏運動，加上不健康飲食及作息習慣，不但對僱員自身健康造成損害，工作能力亦會下降影響工作效率，不論對資方或勞方都是嚴重的損失，因此鼓勵市民每日最少要進行30分鐘的帶氧運動，也可把「運動」融入在工作當中，隨時隨地做簡單體能。

該會建議僱主可給予僱員在工作期間有最少30分鐘的運動時間，機構負責人亦可聘請教練到機構教授簡單而有效的運動。同時，政府應該考慮訂立標準工時，可減少工作時數；亦希望政府盡早落實優化香港體育政策如：加大推廣全民運動、增加運動場地、優化體育設施等等，促使普羅大眾受惠。