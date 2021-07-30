電車「叮叮」百年榮膺健力士　營運商冀續見證香港歷史

有117年歷史的香港電車，獲健力士世界紀錄認證為「最大的服務中的雙層電車車隊」。香港電車董事總經理敖思灝今日(30日)於認證典禮上致詞，對獲得健力士認證感榮幸，又指電車對香港而言有特別意義，未來將繼續透過電車宣傳香港。另外，香港電車市場商務及品牌總監張永恒表示，將研究推出免費乘車周，與公眾普天同慶，惟仍待政府批准，暫未有定案，有機會今年第四季推出。

出席典禮的運輸及房屋局局長陳帆則表示，電車的叮叮聲為港人所熟悉，擁有多年歷史的電車更是見證着香港的轉變，期望電車能持續發光發熱，對外則繼續宣傳香港。

此外，香港電車亦宣布與多個品牌合作推出不同產品，例如聯乘Maskology推出的電車風格口罩，及聯乘Cupping Room推出的咖啡及曲奇。另外香港電車亦與香港管弦樂團以及著名音樂人趙增熹合作，推出「叮叮管弦樂小品」，慶祝及紀念香港電車獲健力士世界紀錄。

「雙層電車系統」是指在具集電杆的軌道上運行的雙層電車運作系統，類似的設計可見於英國黑池、埃及亞歷山卓等地。而香港電車現擁有165輛雙層電車，每日平均接載乘客達20萬人次。