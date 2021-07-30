印度假難民街頭搶劫400萬港元　認罪囚79月

紅磡街頭於2019年發生街頭劫案，身懷逾巨款的事主在往來找換店途中遇到南亞刀手尾隨攔途截劫。2名印度男子早前承認搶劫罪，今天（30日）被判監6年7個月。其中一人在去年底承認另一宗於2018年發生的同類劫案，早前已被判監8年4個月。法官下令今天案件其中3年刑期與2018年案件刑期分期執行，即2案總刑期為11年4個月。法官特別指出，他們在提出免遣返聲請留港期間干犯2案，需要額外加刑。

本案2名印度籍被告Sahil Kumar（22歲）及Sanjeev Kumar（41歲），承認於2019年5月2日搶劫一名蔡姓男子400萬港元。主審法官張慧玲判刑指，考慮到本案涉及用刀指嚇事主，不過事主只受了輕傷，且贓款已即時起回，法官認為本案適合以監禁9年為量刑起點。不過2人均為酷刑聲請者，並在提出免遣返聲請留港期間犯案，及有搶劫案底，故須把量刑起點上調。但因2人在被捕後均有落口供協助警方調查，控方亦接納他們的口供確有幫助，因此認罪減刑的幅度較一般的3分1更多，最後決定判2人6年7個月。Sahil方面，由於他早前就2018年劫案已被判監8年4個月且正在服刑，考慮到總量刑原則遂把本案的3年刑期與該案分期執行。

案情指2019年5月2日，2被告趁一名蔡姓男子從找換店替友人拿取400萬港元後、步行至黃埔花園對開時，用刀指嚇蔡並奪去載有款項的背囊後逃走。附近店舖職員見狀幫忙搶回背囊，而2人逃走期間又遇上休班警員，Sahil最終當場就擒，Sanjeev則雖成功逃脫，但其後亦告落網。而所有失款亦全部回。2人其後均向警方聲稱，是收到他人指示犯案。另外，Sahil在2018年亦曾在紅磡犯下另一宗街頭搶劫案。他在該案與尼泊爾籍同黨Limbu Binod趁2名珠寶公司職員運送現款，當街用10吋長利刀狂斬職員的腳部，並搶走載着巨款的背囊，涉款約651萬港元。