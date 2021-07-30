快必煽動案　途人作供稱對其街站感滋擾

人民力量副主席「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，案件今天（30日）於區域法院續審。控方傳召曾途經牛頭角街站後被指罵的女途人出庭作供，表示當日覺得被告叫喊口號「好滋擾」，遂叫對方回家才叫號，卻被粗口指罵她「大陸喱」，她及後因懷疑被告等干犯限聚令而報警。

控方證人王華出庭作供，表示於去年3月15日行經牛頭角時，看見被告等人的街站，及有數十人在排隊領取口罩。她見被告要求領取口罩的人士回答問題，又叫喊「光復香港 時代革命」等口號，因而感到滋擾及憤怒，她於是着被告回家才叫口號，卻遭人以粗口指罵，又被叫「返大陸」及「大陸喱」等。王感到不開心，而且因得自己一人亦感到驚慌，所以便離開現場。當她離開一段路後，才「諗起唔知佢哋會唔會犯限聚令，所以我就報警」。王稱當時亦有聽見有人指「有個女仔死左」，她認為對方的說話沒有根據，亦認為被告「講大話」，故亦生氣。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽惑文字、1項串謀發表煽動文字、3項公眾地方內擾亂秩序行為、1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，共14控罪。控罪指被告於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣記崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啓田商場外，干犯以上控罪。