電訊公司職員起底囚2年　減刑上訴不獲受理

電訊公司男技術員利用工作之便，將近30名公眾人物、警務人員及警員家屬「起底」後，再向Telegram報料，提供一名督察父親的個人資料。他早前被裁定3項不誠實取用電腦罪，以及一項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪等4項罪名成立，成為首宗同類定罪案件，於區院被判監24個月。他今天（30日）向上訴庭提出上訴許可申請，請求減刑。法官彭偉昌在聽取其大律師陳詞後，認為其上訴並無任何勝訴空間，因此拒絕批出上訴許可。

本案申請人陳景僖原本就定罪及刑期提出上訴，但法援署只代表他就刑期提上訴，陳今親自向法官表示放棄定罪上訴。刑期上訴方面，陳的大律師呈上多個案例，力陳該些案例比陳的案件嚴重，但陳的刑期比案例更重。但彭官指這些案例無助陳的上訴，且不認同大律師的觀點。另外大律師又指陳一直努力讀書及工作，並非因衝動犯案或有暴力傾向，而是受當時媒體報道影響而有錯誤想法，其行為並無其他目的。但彭官表示即使無其他目的，現時其目的已足夠， 最終亦亦決定拒絕其上訴許可申請。