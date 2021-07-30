撞警車後被揭藏改裝傘　司機危駕阻差乘客藏武器罪成

去年4月30日有市民在旺角聚集，表達對太子站831事件的關注。當晚一名男子涉嫌駕私家車撞毀警車並阻差辦公。其後警方在涉案車上檢獲一把改裝雨傘。私家車司機及車上一名乘客，現被控阻撓正在執行職務的警務人員罪，司機則另被控危險駕駛，乘客就另被控在公眾地方管有攻擊性武器。2人否認所有控罪，經審訊後，司機今天（30日）在西九龍裁判法院被裁定所有罪名成立，乘客則被裁定管有攻擊性武器罪成，阻差辦公罪則不成立。2人須還押至8月13日求情及判刑。主審裁判官香淑嫻雖然為2人索取背景報告，但她明言監禁似乎是恰當刑罰。

被告陳棟材（28歲，報稱文員）及曾焌熙（28歲，報稱無業），同被控於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員秦偉明及警員林浩翔。陳另被控同日在道路上危險駕駛一輛私家車。曾則另被控攜有一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。案情指，當日陳駕駛的私家車駛至控罪所指地點附近，接近一輛警車時，警員將警車打斜停在路上，佔用兩條行車線，然後落車要求陳的私家車接受檢查，並嘗試拉開司機位旁邊的車門，要求陳落車。其後車門卻突然打開，同時車輛以時速5至10公里的速度向前駛並撞向警車。最終陳曾兩人被警員拉出車輛、按在地上鎖上手銬。

陳自辯時稱，自己當日只是義務接載次被告曾焌熙和另外2名記者到旺角，他只知道曾焌熙是「全民直播」的業餘記者，2人本身互不相識。他指當日有警員嘗試強行將他拉落車，才導致車輛前溜。但裁判官不信納其説法，指出有閉路電視拍到當時車門只打開了一條小縫隙，警員不可能伸手入內扯他。裁判官又認為，警員將車打斜擋在陳的私家車前，明顯是要將他的車截停，陳應該知道自己要在該處停留起碼一段時間，但他既沒有「入P波」也沒有拉手掣，並在此時打開車門，他的行為對道路便用者構成危險。裁判官指陳完全無視警員多番喝令要求他落車，故裁定陳阻差辦公及危險駕駛2項罪名成立。

裁判官亦提到，當日警方站在司機位旁邊叫陳曾兩人落車，故法庭不能排除坐在乘客位的曾沒有足夠時間在停車一刻立即落車，故裁定曾的阻差辦公罪不成立。但裁判官同意曾當日攜帶的改裝雨傘屬攻擊性武器，因該雨傘的傘骨可以被取出，變成類似伸縮警棍的武器；加上該雨傘的材質與普通雨傘大不相同，金屬堅固且厚實，比普通雨傘重得多。裁判官不相信曾會在無雨的日子帶着這把傘備用，故裁定他管有攻擊性武器罪成。