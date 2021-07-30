上月11個食物樣本不合格　食安中心下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(30日)公布6月食物安全報告，結果顯示在約5,600個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的11個不合格樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.8%。中心已就不合格樣本跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

食安中心上月對約1,300個食物樣本作微生物檢測；約4,300個樣本進行化學及輻射水平檢測。而檢測樣本包括約2,200個蔬菜、水果及其製品樣本；約400個穀類及穀類製品樣本；約500個肉類、家禽及其製品樣本；約900個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約700個水產及其製品樣本；及約900個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。

11個不合格樣本分別為含獸藥氯霉素的1個花蛤樣本、1個蜆樣本及1個貴妃蚌樣本；違反食物標籤規例的1個預先包裝蜜棗樣本及1個預先包裝乾冬菇樣本；二氧化硫超標的1個提子乾樣本；大腸菌群超標的1個冰凍乳酪樣本及1個軟雪糕樣本；1個含過量凝固酶陽性葡萄球菌的切雞飯樣本；1個含抗生素的蜜糖樣本；及1個除害劑殘餘超標的香蕉樣本。