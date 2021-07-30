幼園校長公器私用侮辱教師投訴成立　虐兒無證據　教局稱跟進

大同新邨聖德肋撒幼稚園多位教師今年年初向時任區議員李傲然求助，指控該校校長胡肖霞濫權勞役教師粉飾自家庭園及處理個人文學作品，且虐待有特殊學習需要的幼童。本周日又爆出胡指示教師拍攝幼童裸照的疑雲。時隔4個月，一直跟進事件的李傲然今日(30日)於社交媒體公布教育局的回應，公器私用、侮辱教師的指控成立，但虐兒的指控未有實質證據，因此未能確立。教育局會就校長的專業操守作出跟進，但未有實質的懲罰。

信件中，教育局表示已要求學校參照幼稚園行政手冊處理投訴的原則，採取適當的跟進行動，並向當局提交報告。當局亦有介入調查，包括與該校校監，即是胡肖霞的丈夫雷庭蓀會面。調查結果指，胡的確曾於1月至2月全港暫停面授課堂期間，安排3名教師到其位於上水的住所畫壁畫及做前期準備工作，在工作時間安排教師將其文學作品鍵成文稿，並安排助理在工作時間以學校資源為其「買餸」，當局形容有關安排不恰當，公私不分。

就粗暴對待學童的指控，當局在調查過程中，未能從任何可行的途徑取得關鍵資料，包括受害人資料及事件發生的日期和時間，繼而作出直接的跟進和了解，當時也無其他教職員目擊事件，學校的閉路電視也沒有錄影功能。由於缺乏實質證據，所以有關指控未能確立。此外，當局調查所得，胡的確於3月17日以帶有侮辱性字眼責罵一名教師。翻查資料，據該校教師透露，胡當日衝入K3教室，在學生面前大罵教師「惡毒陰險」、「黑心」、「畜牲」，長達5分鐘，導致教師及學生受驚，場面失控。

就上述調查結果，教育局僅表示會促請學校訂定及優化措施和機制，改善與員工關係，以及加強溝通。當局也嚴正提示學校須就調查結果作出適當的紀律行動，並將結果通知當局。此外，當局也會就校長的專業操守作出跟進行動。