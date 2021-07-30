衞生署轄下長者健康中心擴展接種疫苗　65歲以上毋須預約

衞生署今日(30日)宣布，為方便和鼓勵長者接種新冠疫苗，轄下長者健康中心將擴展新冠疫苗接種服務，為65歲或以上人士接種由內地研發的科興疫苗，毋須預約。

轄下長者健康中心將擴展新冠疫苗接種服務，由下月9日起至9月30日，3間長者健康中心，包括藍田長者健康中心、葵盛長者健康中心，以及將軍澳長者健康中心，將於特定時段為所有年滿65歲或以上的長者，提供新冠疫苗即場接種服務，毋須預約。時間為星期一至五，上午9時至中午12時15分、下午2時至4時45分(公眾假期除外)。

另外，現時所有長者健康中心正為65歲或以上的會員在到診當日提供接種新冠疫苗服務。由8月2日開始，全部18間長者健康中心同樣會於特定時段為會員進一步提供新冠疫苗即場接種服務，同樣毋須預約。時間為星期一至五，上午11時至中午12時、下午3時30分至4時30分(公眾假期除外)。

長者須出示香港身份證登記，每日名額有限，先到先得，額滿即止，長者健康中心醫護人員會在長者接種第1劑疫苗時，為他們安排接種第2劑的日期和時間。

市民亦可以透過該專題網站內的預約系統，預約到29間社區疫苗接種中心或26間醫院管理局普通科門診診所接種疫苗，或自行與參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約。