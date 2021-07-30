港人坐困疫城恨外遊　為上郵輪「搏埋條命去打針」

鍾情旅行的港人因疫情被迫滯港多時，今日(30日)公海遊復辦，不少市民熱切期待，按捺不住登船旅行，甚至不惜「賭命打針」。首航行程共3日兩夜，船公司安排參加者網上辦理登船、每半小時分批陸續登船，避免人群聚集。下午3時起，不少市民一家大細上船，有客人指在「酒店度假」未有外遊感覺，期望借公海旅上船可以「抖吓氣」，小朋友更手舞足蹈，為「放監」而興奮。

57歲的李先生是郵輪遊的常客，表示疫情前平均每兩個月上一次郵輪，一年會到日本、韓國、泰國等旅行5至6次，現時開放公海遊，一行4人登船當「抖吓氣」。他更自己血壓高及有糖尿病，「為咗上船玩都搏埋條命去打(新冠疫苗)」，惟公海遊未能完全滿足外遊慾望，故希望疫情平復後可盡快通關。

首批登船的冼先生與親戚，3個家庭共12人一同上船，表示心情興奮，「一吼到就即刻book」，一人花費4,000、5,000港元入住海景套房。他指，早前雖曾到主題樂園「宅度假」，但遊輪上有表演及水上活動等更多元化，亦不用周圍走，唯一美中不足是未能停泊港口及到其他地方遊覽。對於會否擔心如日本鑽石公主號般爆疫，他表示計算過風險，考慮到船公司要求所有客人完成兩劑疫苗接種，並要出視48小時病毒檢測證明，船上亦有防疫措施，故未有太擔心。與冼先生同行的外甥女黃小朋友則指，在家「匿埋」一年多，最希望可以到水上樂園。

公海遊除了吸引一家大小，亦有市民難耐外遊的心選擇一人上船，黃先生指在港「被困」多時，「塘水滾塘魚」，故家人不在港仍選擇亦獨自上船。

「雲頂夢號」郵輪今晚會先開往鯉魚門，再經由東龍洲附近的南堂海峽，開往南中國海國際水域，再於下周日(8月1日)經由同一路線回航。來自芬蘭的船長Jukka Silvennoinen 指自己停工近1年半，對復航感興奮。船公司表示，暑假的絕大多數航次都已爆滿，或僅餘少量客房。