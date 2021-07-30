參與暴動圖以行山杖扑警　廚師認罪囚33個月

前年9月29日銅鑼灣爆發示威，一名廚師被指參與其中，並以行山杖揮向警員頭部，其後更被揭發身攜雷射筆、噴漆及對講機。該廚師早前在區域法院承認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器等4罪，今天（30日）被暫委法官許肇強判囚33個月及罰款2000港元。

22歲被告李昇俊，報稱任職酒店廚師。他承認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產及無牌管有無線電通訊器具共4項罪名。法官判刑時指暴動是嚴重罪行，當日雖有大批人聚集，但沒有出現大規模堵路，沒有證據顯示案件屬有預謀，而本案所涉人數及規模說不上是嚴重，亦沒有證據顯示被告有帶領或煽動其他人參與。法官又指從被告及其親友呈交的求情信，可感受到被告有真誠悔意，相信他受社會氣氛影響及關心香港，卻用錯方法表達，為此要付上沉重代價。法官考慮到被告已有反省及被捕後承受壓力等，最後決定將被告判囚33個月。

案情指，2019年9月29日晚上7時許，有示威者在禮頓道與黃泥涌道一帶集結堵路，與警方對峙，期間有人向警方防線投擲汽油彈。其時，包括被告在內的多名示威者走向警方防線，他們不但辱罵警員，更用不同武器襲擊一名警員，其中被告向警員頭部揮動行山杖。被告及後被制服，警方在其腰間搜出一支雷射筆，及在其背包中搜出一個對講機及一罐噴漆。