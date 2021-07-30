第2季GDP預估較去年同期升7.5%　上半年合計按年升7.8%

政府統計處今（30日）公布，今年第2季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升7.5%，本地生產總值錄得升幅，是由於內部及對外需求均明顯增加，而今年第1季的升幅為8%。

按GDP各主要組成部分分析，私人消費開支在今年第2季與上年同期比較實質上升6.5%；按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼今年第1季上升7%後，在第2季與上年同期比較實質上升2.9%。

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得20.3%的實質升幅；貨品進口繼今年第1季上升22.9%後，在第2季實質上升21.4%；服務輸出與上年同期比較實質上升2.6%，而服務輸入實質上升8.4%。

政府發言人表示，隨着環球經濟狀況改善及本地疫情減退，香港經濟向着復甦的道路邁進，今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%，經季節性調整後，第2季實質本地生產總值較上一季輕微下跌，主要反映貨物出口在第一季增長異常強勁後略為放緩。

發言人續指，第2季經濟復甦仍然不平衡，雖然貨物出口表現強勁並超越2018年同期的高峰，但受環球疫情影響旅遊業仍然停頓，與消費相關的活動雖呈進一步改善，但仍明顯低於衰退前的水平。

按主要開支組成部分分析，受環球需求轉強支持，整體貨物出口按年強勁擴張。服務輸出回復溫和升幅。本地方面，在本地疫情減退及勞工市場改善下，私人消費開支增長加快。隨着營商氣氛好轉，整體投資開支加速增長，儘管比較基數偏低也是相關因素。

展望未來，環球經濟復甦在短期內應繼續支持香港的貨物出口，雖然增幅或較2021年上半年異常強勁的表現有所放緩，服務輸出也應持續增長，惟變種病毒在全球傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。