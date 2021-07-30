今增2宗輸入病例 均已接種兩劑疫苗 另有2男赴英日後確診

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，今日(30日)新增2宗輸入病例，包括1名54歲男子，他於本月28日乘LX138航班由瑞士抵港，另一名44歲男患者則於本月29日乘CX845航班由美國抵港，他們均沒有病徵，且均已接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗，惟2人均感染L452R變種病毒。本港個案累計至11,985宗，另有少於5宗初步個案。

此外，防護中心正跟進2宗新通報於外地確診的個案。第1宗個案涉及一名45歲男病人，他於5月及6月曾於內地接種2劑國藥疫苗，患者於本月7日乘搭JL0026航班離港前往日本，上周一(19日)出現病徵，翌日抽取樣本進行病毒檢測後證實確診，他於本月2日、3日、5日在香港以及7月7日在日本的檢測均顯示沒有確診；至於第2宗個案則涉及一名48歲男病人，他於上周三(21日)乘搭CX251航班前往倫敦，上周五(23日)抽取樣本進行病毒檢測後確診，沒有病徵。防護中心正繼續與日本和英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

為審慎起見，45歲男病人於潛伏期曾居住和工作的地方，尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際和荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓14室，已於昨晚(29日)被納入強制檢測公告，而其最近一日在億利工業中心上班的日期為本月6日；而48歲男病人於潛伏期曾居住大埔天賦海灣3期-海鑽5座，和尖沙咀廣東道13號港威酒店，並在銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心30樓3002室工作，相關地方今日會被納入強制檢測公告。

另外，灣仔黃泥涌峽道12至14號利安閣及中環士丹頓街72號尚賢居被納入強檢名單，相關人士須於明日(31日)進行病毒檢測。