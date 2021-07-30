上年度36政務官離職創5年來新高　學者建議由紀律部隊精英填補

近年政務官流失情況加劇。最新政府數字顯示，在過去5個財政年度，共110多名政務主任流失，單單2020至2021財政年度，就有36名政務主任（AO）離職，當中22人是辭職、轉職系等，創最近5年新高。據悉，未有政務主任拒簽「效忠聲明」而離職。有學者認為可由紀律部隊精英填補空缺，同時可增加紀律部隊下層向上流的機會。

政務主任是政府職系架構中的天之驕子，但近年政務主任流失率高企。最新數字顯示，綜合過去5個財政年度，即由2016至2017財政年度，到2020至2021財政年度，共有116名政務主任離職，當中50人屬退休，至於辭職、轉任政府其他職系和離世等合共66人。

至於每年的政務主任離職數字，2016至2017年度，有24名政務主任離職，當中15人退休，其他9人是辭職、轉職系和離世等；至2019至2020年度，回落至14名政務主任離職，當中5人退休，其餘9人是辭職、轉職系和離世等。但2020至2021年則大幅增至36名政務主任離職，其中有14人退休，多達22人是辭職、轉職系和離世等，創近5年新高。另外，據了解當中沒有政務主任拒絕宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認同，可由紀律部隊精英填補政務主任職位。他舉例說，警隊出身的李家超現時同樣能夠勝任政務司司長職位，他認為，現時政務主任處事能力有限，「成日話跟規矩、程序做嘢」，拖慢政策推行，相反紀律部隊人員處事果斷，執行力高，可將好的政策付諸實行，對百廢待興的香港絕對有好處。當出色的紀律部隊擔任政務主任後，同時可增加紀律部隊下層向上流的機會。