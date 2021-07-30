8.31翌日太子站藏燃燒彈　13歲少年認集結藏武器還押

警方前年8月31日進入太子站進行搜捕，在翌日凌晨拘捕一名13歲少年，在其背包搜出兩枚自製燃燒彈。調查後他更被發現，在被捕前曾在旺角一帶參與堵路。這少年今天（30日）於區域法院承認非法集結及公眾地方管有攻擊性武器兩罪，法官下令將他還押至8月20日判刑，期間為他索閱教導所、勞教中心及更生中心報告。

本案被告承認於2019年8月31日，在旺角彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結，及在同年9月1日於太子站內，管有2個自製燃燒彈及打火機。案情指前年8月31日，港島有一未經批准的集會，其後演變成多區示威衝突。當晚9時許，示威者於尖沙咀不同地區架設路障及放火，警方其後驅散，示威者遂湧入旺角，並在彌敦道與奶路臣街交界車路上放置垃圾堵路。被告現承認當時頭戴白色頭盔、身穿黑色衣服參與其中，以垃圾、磚塊等堵路，及把路障移到車路上，阻止車輛通過，又曾向一輛巴士拋擲和踢一個膠盒，阻止巴士前進。

示威者其後因警方驅散而湧入旺角站，有示威者更在站內破壞。當晚10時後，一批示威者衝入一列往太子的列車，與車廂內乘客激烈對峙，更有示威者以長棍、警棍、雨傘及錘子等襲擊乘客。有乘客拉動緊急掣，一名女途欲拍攝有關場面時，更被示威者包圍並被拋掉電話，再被推向月台幕門，致幕門碎裂。警方在近11時到達太子站，在月台位置將被告截停，然後在翌日凌晨正式將他拘捕。被告當時已換上藍白間條恤衫，警方並在被告背包內搜出2枚自製燃燒彈及打火機。