第4輪指定檢疫酒店再增1間　第5輪共涉37間酒店共1萬間房

政府今日(30日)公布第5輪指定檢疫酒店的名單。新一輪共涵蓋37間酒店，提供約1萬間不同種類和價格的房間，合約期由9月1至11月30日。另外，當局今日亦再新增1間第4輪指定檢疫酒店，即中環奧華·時尚精品酒店，令將於下月31日完結的第4輪計劃共涵蓋35間酒店。政府可在有需要時調整這一輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。

政府發言人解釋指，由於在第4輪計劃期間對房間需求殷切，故在新一輪計劃提供更多酒店房間，應付市場可能出現的更大需求。當局於本月16日發邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館，申請為第5輪指定檢疫酒店，共收到44個申請。當局經評估後，從中揀選了37間作為第5輪指定檢疫酒店，其中提供房價500港元或以下房間的酒店共12間。以上指定檢疫酒店供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住；名單中包括33間屬第4輪指定檢疫酒店。

政府已於去年12月22日全面實施指定檢疫酒店計劃及指定交通計劃，規定所有從指明地區抵港人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。首輪及次輪指定檢疫酒店計劃均涵蓋36間酒店，並已分別於2月19日及4月20日完結。第3輪指定檢疫酒店涵蓋30間酒店，並已於6月19日完結。