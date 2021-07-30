政Whats噏：無端減薪多3個月　葉劉炮轟政府要詳細交代

去年4月特首宣布佢本人同一眾司局長、以及全體行政會議成員減薪一成，為期一年。但近日有消息傳出，由於政府內部失誤，本應12月個月嘅減薪期竟延長至15個月。多扣嘅薪金雖無法追回，但一眾行會成員都話唔介意，其中身兼行會成員嘅議員葉劉淑儀日前回應傳媒詢問，好豪氣咁答：「細數我唔得閒記。」不過尋日葉劉就喺社交平台發文，炮轟相關部門及涉事者不能單憑一句「溝通有誤」就可蒙混過關，必須向受影響人士作出交代。

話說去年開始嘅減薪期本應於今年3月底結束，但行政長官辦公室嘅職員喺今年6月先至發現溝通有誤，減薪安排一直維持至6月底，而一眾官員及行會成員都係於上個月底喺被知會嘅情況下，先至知道減薪安排出錯。但已扣減嘅薪金則覆水難收，眾人都只能夠話願與市民共度時艱，同意接受減薪15個月。

雖然葉劉指除減薪外，自己有額外捐出薪金，但有關薪金數目始終要分明。佢貼文提到，事發至今，政府仍未向行會非官守成員詳細交代事件。葉劉話自己同意減薪與市民共度時艱，不過今次事件並非單單涉及薪金問題，而係計算薪金呢啲咁小嘅事都犯錯，政府難免予人做事「甩漏」嘅感覺。

佢又質疑，到底扣薪事宜係由邊個部門以及誰人負責？邊一個環節「擺烏龍」？假如公務員處理呢啲小事都咁馬虎，將來又如何委以重任呢？又形容今次多扣薪金明顯係低級錯誤，政府日後處理同類安排應更加謹慎同準確。最後葉劉認為，政府應該向受影響嘅官員及行會成員作出交代，相關部門及涉事者不能單憑一句「溝通有誤」就可蒙混過關。

究竟扣減一成薪金多3個月，葉劉會損失幾多呢？按目前行政會議非官守成員月薪約8.5萬元，減一成就要扣8,500元，3個月就唔見咗2.55萬元啦。

另一行會成員、議員黃國健同樣對事件感到無奈，佢提到自己甚少查閱薪津，待政府通知先知道事件，但當中邊個部門出錯就不得而知啦。雖然自己無咩所謂，亦都好小事，但正正因為小事，大家先至容易忽視，容易出錯咁話，又認為呢件事反映公務員工作狀態及心態未如理想，要引以為鑑先得啦！