公院白內障患者右眼手術誤注射左眼　專家指有機會中風

醫院管理局今日(30日)公布第62期《風險通報》季刊，去年第4季本港公立醫院共呈報7宗醫療風險警示事件及21宗重要風險事件。其中1宗醫療風險警示事件，涉及1名白內障患者，病人原擬在右眼接受眼內注射，惟醫生錯誤在左眼進行相關程序。

《風險通報》公布，醫生在為該名白內障患者進行注射前，已在其右眼眉毛上方進行記號，並與病人作出確認，惟醫生與護士進行手術前覆核時，卻誤以為須在病人左眼進行注射，醫生在病人左眼完成眼內注射後，立即意識到相關程序在錯誤部位施行。醫生其後與病人交代情況，病人願意繼續進行手術，其左眼在接受注射後，視力亦無出現影響或其他後遺症。

眼科醫生龐朝輝表示，白內障注射手術通常分為兩種，包括在眼皮周邊注射作麻醉作用，以及在眼球後注射抗組織增生藥物。他解釋，前者並非入侵性手術，藥力只會維持約1小時，對視力不會構成影響；至於後者為主要用於治療黃斑點病變，理論上該藥物無菌，長遠對視力構成影響機會不大。

香港眼科醫學院前院長周伯展指，相關手術會經過多重保險程序，認為事故罕見。他續稱，該手術藥物劑量低，一般少於0.05cc，故相信有副作用風險很少，但此程序本身有極低風險會導致中風。

另外，通報亦有提到一宗藥物事故，涉及一名34個月大的兒童，患者在等候轉院期間出現發燒、嘔吐及抽搐症狀，醫生以靜脈注射方式，為病人提供兩劑抗癲癇藥「地西泮（Diazepam）」，其後有兒科醫生建議可改用另一款抗癲癇藥「苯妥英（Phenytoin）」，醫生遂計算相關劑量，惟期間未有考慮到注射速度。護士其後為病人提供280毫克苯妥英，注射約3分鐘，並採用靜脈速注(intravenous bolus)方式，患者用藥後立即心跳過慢，並出現心臟驟停，須送往兒科深切治療部。

其餘個案包括3宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案、另一宗在錯誤部位施行程序個案，以及兩宗住院病人自殺個案。重要風險事件則包括19宗藥物事件及2宗錯誤辨識病人身分。