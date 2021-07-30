小量燃料破損　台山核電廠1號機組停機檢修

中國廣核集團（簡稱中廣核）周五（30日）傍晚公布，位於香港以西約130公里的台山核電廠，1號機組運行期間有小量燃料破損，因此決定停機檢查維修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。中廣核強調事故仍然在技術規範允許範圍。

中廣核在聲明表示，台山核電廠1號及2號機組一直安全穩定運行，雖然1號機組小量燃料破損後可以繼續穩定運行，但考慮到它剛投入運行不久，經中法雙方技術人員溝通後，根據核安全法規及運行規程，決定停機檢查維修。該機組現時按照運行規程後撤至停堆狀態，反應堆安全可控，之後依照相關規程操作。

中廣核稱貫徹安全第一方針及保持信息公開透明，及時向社會公開核電廠運行事件及周邊環境監測數據，與廣東省等周邊地區共享核安全和環境監測信息。

台山核電廠是一個中法兩國合作的大型核電廠項目，也是全球首個採用歐洲壓水式反應堆（EPR）的核電廠。美國傳媒上月報道，美國能源部收到法國核反應堆製造商法馬通（Framatome）警告，指台山核電廠有放射性物質外洩，要求華府允許分享美方技術支援，以解決核電廠洩漏核裂變氣體的緊急安全問題。