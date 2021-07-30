涉海外確診個案或變種病毒　5地點被納入強檢

政府今日(30日)公布，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，大埔天賦海灣3期-海鑽5座、銅鑼灣萬國寶通中心30樓3002室喜高製品有限公司、尖沙咀海港城香港港威酒店被納入強制檢測公告，已經完成新冠肺炎疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處銅鑼灣號裕景商業中心13樓1361室逸景國際醫療有限公司、香港半山司徒拔道40號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室的人士，需要再次進行檢測，而為謹慎起見，已經完成新冠肺炎疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

受檢人士須於8月1日或之前接受檢測，若在7月28日至7月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

非本地確診個案曾到訪的地方

1.任何在今年7月10日至7月30日期間，曾身處香港新界大埔科進路 9 號天賦海灣 3 期-海鑽 5 座超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員。

2.任何在今年7月19日至7月20日期間，曾身處香港銅鑼灣威非路道 18 號萬國寶通中心 30 樓 3002 室喜高製品有限公司超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。

3.任何在今年7月17日至7月18日期間，曾身處香港九龍尖沙咀廣東道 13 號海港城香港港威酒店超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。

屬再次檢測的指明地方

1.任何在今年6月30日至7月11日期間，曾身處香港銅鑼灣希慎道 8 號裕景商業中心 13 樓 1361 室逸景國際醫療有限公司超過一小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。

2.任何在今年7月19日下午4時至下午6時，曾身處香港半山司徒拔道 40 號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。