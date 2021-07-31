警方聯同食環署巡查尖沙咀場所　3負責人收傳票7客罰款

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署，在昨晚(30日)巡查區內食肆及酒吧，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現兩間位於金巴利道的酒吧的兩名俱39歲的男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他們分別容許場所提供卡拉OK服務、餐枱之間並沒有1.5米距離，執法人員將向該兩名負責人發出傳票。

另外，一間位於天文臺圍的食肆，其54歲女負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），上址有顧客超過4人同坐一桌，執法人員將向該名負責人發出傳票。其後，執法人員亦發現4男1女顧客(30至35歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，在天文臺圍其中一間食肆調查期間，執法人員發現一名29歲男顧客及一名30歲女顧客提供虛假資料，人員亦向該兩名顧客發出《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）定額罰款告票。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。