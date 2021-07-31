東方日報A1：首宗國安案　如此量刑如何服眾

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件昨天在高院判刑，24歲被告唐英傑去年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，他於本周二（27日）被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，其中恐怖活動罪最高刑罰為終身監禁。3名國安法案件指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信昨天判被告兩罪共監禁9年，另取消他的駕駛資格10年，並充公涉案電單車。辯方大律師昨天已表明將就定罪和判刑提出上訴。不過，有政界人士認為，高院昨天對違反《港區國安法》的被告判刑過輕，反而在前年元朗7‧21事件當中，7名被告為保衞家園卻遭法庭重判監禁3年半至7年不等。

就煽動分裂國家罪，高院3名法官指出，香港是中國不可分離的部分，任何人破壞國家統一或煽動他人分裂國家，需受適當懲罰，而這刑罰必須達致阻嚇作用。就本案而言，被告故意駕駛電單車衝擊警方防線，並希望盡量吸引他人目光，傳遞分裂國家的訊息。案發當日正是《港區國安法》生效第二天，而這條文的推行，正是由於愈趨嚴峻的國家安全風險。綜觀來說，法庭認為本案屬於情節嚴重，根據法例應判監5至10年，考慮到被告單獨犯案，加上被告只是展示口號，沒有提出具體分裂國家的計劃，故就此控罪判處被告監禁6年半。

就恐怖活動罪方面，3名法官則指，雖然被告是有計劃犯案，危害公眾安全，但由於案中3名被撞警員不是受重傷，判刑應在監禁3至10年的範圍，由於被告透過恐怖活動來傳達分裂國家的主張，屬加刑因素，故就此控罪判被告入獄8年。

法庭認為，被告在審訊後被定罪，即使他現在表達悔意，亦不能構成減刑理由。辯方指被告品格良好，是家中經濟支柱，又稱其母親及祖母健康欠佳，但法庭認為，被告在犯案前便應該想過這些事項，不接納屬減刑因素。原則上兩項刑罰應分期執行，但考慮到量刑整體性，故下令部分刑期同期執行，判被告即時入獄9年，相信刑期已足以反映被告的罪責，對社會亦有一定阻嚇性。

就停牌方面，法庭認為被告當日駕駛態度十分危險，考慮到被告犯案時持有暫准駕駛執照，過往有4次交通定罪紀錄，而停牌期亦需較監禁刑期為長，以達致防範的效果，故下令被告停牌10年。

根據《港區國安法》，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者可被判5年以下監禁、拘役或管制。至於恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者令公共財產遭受重大損失，可被判處終身監禁或者10年以上監禁，其他情況可被判處3至10年監禁。

案件編號：HCCC 280/2020

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