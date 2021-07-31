Tesla電動車充電自焚　傳爆炸聲嚇煞車主

天水圍田廈路新生村一間村屋外，今日(31日)凌晨4時20分，一輛泊於上址門外的白色Tesla Model X電動車突然起火，且傳出爆炸巨響，在屋內的姓黃男車主的兒子，當場被爆炸聲驚醒，循聲出門查看，赫見父親座駕近車尾位置底部起火，隨即自行拖喉撲救，同時報警求助。消防到場前，火勢已被救熄，Tesla電動車車頭及車尾位置熏黑，幸無波及居所。

據姓黃男車主的兒子指出，父親早前亦駕駛Tesla電動車，型號為 Model S，而今次起火的電動車，是早前以二手價約65萬港元購入，並於兩星期前取車。他引述父親指出，上手車主賣車前，曾將電動車駕回原廠檢查及維修。至於在村屋外的充電設備，是早年由Tesla原廠安裝。

車主的兒子續指，今日凌晨1時許駕車返家，其後插上充電插頭，充電約3小時後即發生火警。他指事發後致電Tesla車廠，廠方隨即派拖車到場，將車拖回廠檢查起火原因。他又透露，一直追捧該品牌生產的電動車，對其充滿信心，更多番游說親友購買該品牌的電動車，惟今次車輛充電時發生火警，令他對Tesla的品牌信心打了折扣。