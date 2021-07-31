伊院改裝貨櫃模擬巴士環境　助輪椅人士預習社區生活

嚴重傷殘患者需要持之以恒的復康訓練，才能漸漸適應社區生活。醫管局社區復康中心原本會址在九龍醫院，去年搬遷至伊利沙伯醫院的綜合服務區，每年應診名額提升至約1500個，並引入VR虛擬實境及構建與本地的巴士及路面相若的環境，讓輪椅人士透過訓練及實戰融入社區生活，有嚴重傷殘患者五年來未曾下床，但在中心的訓練後，獲度身訂造電動輪椅，終可恢復社區生活。

社區復康中心主要提供三項服務：輔助科技及獨立生活評估，駕駛復康和性輔導復康。中心主管吳倩華博士指，每項服務每年提供名額約500、800及200，合共約1500個名額；輪候時間需約3星期至6個月，其中駕駛復康的輪候時間較長。

以輪椅代步的人士要適應日常生活，需要器材協助，並要在狹窄及有障礙的環境中進行駕駛訓練。中心改裝貨櫃，模擬巴士環境，輪椅擺放的尺寸及距離亦與巴士一樣。

此外，中心亦為患者特殊設計電動輪椅，吳倩華指，曾為一名因意外導致四肢癱瘓的患者設計以下顎控制的電動輪椅，該名患者發生意外時僅有29歲，之後5年都在病床渡過，並需24小時氧氣機維生。中心為其度身訂製的電動輪椅，不但裝有氧氣機，亦可讓患者透過下顎自行調整方向；患者可在中心內進行虛擬及室外實境訓練，讓其實習在不同環境操作輪椅。

至於駕駛康復方面，過去中心會用測光機來檢定病人是否達到駕駛所需的視力要求，現在設置視野測試機、反應能力測試及駕駛模擬評估，包括設有私家車、摩托車、重型車輛及改裝器材進行路面測試。

另在數碼溝通方面，中心亦設有人面識別系統，利用面部表情作為控制輸入，例如合眼代表按鍵選擇，伸舌頭代表響號，該系統會連接到平板電腦，方便使用者進行溝通控制。社區復康中心現有31名員工，涵蓋職業治療師、物理治療師，工程研究人員等，未來將按醫管局方針再檢討發展方向。