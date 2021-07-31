體院新大樓將興建劍擊館　冀增撥資源下屆奧運前落成

港隊運動員在東京奧運目前取得一金兩銀，屬香港參加奧運以來最佳。體育學院董事局主席林大輝今日(31日)在電台節目表示，投入資源對體育發展非常重要，教練、場地及後勤團隊均涉及資源問題，正準備興建的體院新大樓設計上有劍擊館，期望加快進度，在下屆奧運前落成。他又指啟德體育園區落成後，香港可舉辦更多國際級運動項目，若將來主辦亞運必轟動全城。

林大輝指，體院計劃興建新大樓本來是下屆奧運之後落成，希望可壓縮部分程序或增加資源，於下屆2024巴黎奧運前可落成啟用。他強調，不會從其他運動項目抽調資源投入劍擊等取得佳績的項目，因其他項目不代表不會成功。

林大輝表示，目前港隊奧運成績在預計之內，但羽毛球混雙未能取得銅牌較為可惜。他認為佳績或與疫情下封閉訓練有關，指體院的游泳館屬世界級，設置攝錄機分析泳姿，院方亦會為運動員驗血檢視身體狀況。他指，女飛魚何詩蓓去年中回港作封閉式訓練後，體能上升很多，花劍金牌張家朗除了本身天生沉着，體能上升也是奪冠關鍵。

林認為，本港在今屆奧運取得非常好的成績，相信政府在本港運動精英化方面應該「收貨」，今屆奧運本港參加運動員數目及參賽的項目都增加了，也是精英化發展的指標，但體育運動發展，不能只看獲獎數目。

身處東京的體育專員楊德強讚揚獲獎港隊運動員表現超卓，沒有獲獎的運動員亦有拚搏精神，認為運動精英化、普及化和盛事化的方向正確。楊重申，發生伍家朗球衣風波後，會檢討安排，呼籲各界放下事件，不再猜測運動員選擇球衣的背景及動機。