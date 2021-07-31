輪候公屋現金津貼收5.6萬份申請　約1.09萬戶已獲發款

港府早前推出試行3年的「現金津貼試行計劃」，向輪候公屋逾3年的非綜援租樓戶提供租金津貼。運輸及房屋局局長陳帆今（31日）表示，在約9萬個合資格住戶中，已收回5.6萬份申領表，當中首批約1.09萬個住戶昨日（30日）已獲發津貼。至於其餘已遞交申領表，但未獲發津貼的合資格住戶，當局正加緊處理有關申請，期望可在未來1至2個月內發放津貼。

陳帆在網誌指出，港府去年年初公布即將推出有關計劃後，房屋署隨即展開前期籌備工作，包括編寫電腦程式系統、安排發款銀行、以及覆核公屋申請資料等；考慮到部分少數族裔人士亦合資格申領津貼，署方亦有提供8種少數族裔語言的《現金津貼試行計劃概覽》。

他續指，署方寄出計劃的通知書後，隨即面對排山倒海而來的申領表，當局將以「先入先出」為原則作審核，即先處理先收到的申請，讓申領住戶可按次序領取津貼。他稱，暫未收到「申領結果通知書」的住戶毋須擔心，因計算津貼的起始月份，不會受到審核完成時間所影響，房屋署會在首次發放津貼時補回住戶應得但未獲發放的金額。

陳又提到，房屋一直以來都是香港社會最具挑戰的問題之一，明白房屋供求失衡、樓價租金高企、公屋輪候時間上升等，均受市民關注；又指政府已覓得足以提供31.6萬個公營房屋單位，以及約1.5萬個過渡性房屋單位的土地，未來會繼續尋找短期閒置的土地和房屋資源，以提供更多過渡性房屋單位。