有效減排需改變出行習慣　學者促做好城市規劃提供誘因

近日空氣質素欠佳，情況令人關注。香港中文大學地理與資源管理學系副教授嚴鴻霖，今早(31日)在電台節目指，港府上月推出《香港清新空氣藍圖2035》，列出6大應對空氣質素策略，惟他認為要達致真正有效減排，需改變人的行為，建議從政策提供誘因，令市民多乘交通工具，而城市規劃上亦要做到行人及單車友善環境。他指，政府評估各項減排措施時，加入最新科研成果非常重要，並應評估市民暴露在不同污染物水平的健康風險。

嚴鴻霖指，世界衞生組織推算，戶外空氣污染每年導致420萬人提早死亡，空氣污染已成全球需要重點解決的環境問題。他表示，空氣質素好壞既影響港人健康，亦影響城市形象，期望政府由改變市民行為着手，達真正有效的減排。

他指出，電動車用電推動，只是將「原本汽車排出的污染物，搬到去電廠的煙囪口」，解決路邊空氣污染問題，但並非零排放。他建議政府盡快落實政策，提供誘因令市民多乘搭公共交通工具，如令交通工具更快捷、便宜和舒適，並從「行人單車友善」政策着手規劃城市，利用最新科研成果增加政策的成本效益。

嚴提到自己身兼世衞全球空氣污染和健康技術建議小組專家委員，建議政府進行大型有系統的市民污染物暴露水平評估，而評估各項減排措施時，除了計算空氣污染物濃度水平變化，亦要評估市民暴露在不同污染物水平的健康風險，「一個戶外工作的建築工人和一個中學生的污染物暴露水平是不一樣的」。