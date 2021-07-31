首期電子消費券明日發放　近八成受訪者計劃用於日常開支

首期2,000港元電子消費券將於明日(8月1日)開始發放，有工會早前訪問約1,600名18歲或以上市民，發現近80%受訪者將用於日常交通及家居開支；73%冀當局再推消費券。工會指，本地失業率仍然高企，市民對未來經濟前景未感樂觀，倡當局把電子消費券計劃恒常化，並監察有否不良商戶趁機抬價貴賣，以提振市民消費信心，促進經濟。

工聯會九龍東辦事處於7月23日至28日，以網上問卷訪問約1,600名18歲或以上市民，發現30%受訪者認為計劃有助刺激經濟；約20%指電子消費券不便使用，因要花時間找接受電子支付的合適商戶。另外，由於現時乘客須使用八達通乘車，才可享有港府推出的交通津貼，調查顯示，有78%受訪者認為應擴展至其他電子支付方式。

辦事處社區幹事李嘉恒指出，消費券目的是刺激消費，從而加快經濟復甦，但大部分市民選擇把消費券用於日常交通及家居開支，反映疫情下家庭經濟負擔仍然沉重，一般市民不敢貿然消費，建議當局把電子消費券恒常化，以紓困扶貧。總幹事鄧家彪則批評，港府的交通優惠偏向個別電子支付商，部分市民或會因此不願使用其他支付方式，倡當局把交通津貼擴展至消費券計劃下其他電子支付工具。