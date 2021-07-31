《台蘋》再裁147人 工會斥無良違法 葉一堅「壹身蟻」

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》5月中停刊，解僱333人，惟未依法提前60天預告通報，引起工會強烈不滿。窮途末路的壹傳媒出售《台蘋》業務停滯，周五（30日）向《台蘋》工會提出第二輪大規模裁員計劃，預計9月底再遣散147名員工，如今卻提前60天預告。工會批評，資方對兩波裁員給予不同待遇是分化員工，鄭重呼籲曾任《台蘋》行政總裁、現任壹傳媒董事會主席葉一堅遵守台灣法律，切勿自誤，令自己「壹身蟻」。

台北市勞動局周五就首輪裁員行動舉行第4次強制協商會議，資方會前以虧損與業務緊縮為由，向工會及勞動局提出第二輪裁員計劃。會議上，工會委任律師與勞動局協商主席均要求《台蘋》資方應該對兩輪被裁員工一視同仁，補足60天預告遣散費，但資方代表未述明理由即拒絕此提案，並不願再行協商。

工會強烈質疑《台蘋》經營能力，表示無法理解公司為何短短2個月就再次出現需要大量解僱的窘況，更斥責資方兩輪裁員理由相同、時間相近，無法理解資方為何給予差別待遇。工會委任律師在會中質疑，《台蘋》資方是藐視《大量解僱勞工保護法》協商程序與主管機關職權。

《台蘋》工會鄭重呼籲，壹傳媒董事會主席葉一堅、董事會成員Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford、林中仁各人，應動用權力讓《台蘋》遵守台灣勞動法令，並依法善待每一批資遣與留任員工，給予員工法定應得的遣散費。工會同時善意提醒可能洽購《台蘋》股權及資產的買家，留意他們未來可能面臨勞資糾紛訴訟等責任與風險。

勞動局協商主席亦直言，無法理解《台蘋》資方短時間內兩次大規模裁員的做法，惟只表示會適時介入處理。工會呼籲當局應對《台蘋》資方給予最嚴厲處罰，並正視《大量解僱勞工保護法》長期以來的缺失，徹底解決無良資方寧可違法繳交罰款，也不願給予勞工法定應有權益的漏洞。

但台北勞動局長陳信瑜強調，勞動局會站在維護勞工權益的立場，時常提醒資方應妥善處理勞資糾紛；當勞工權益有受損之虞，勞動局就會適時介入處理。陳信瑜承諾，其本人會持續關注此案的調解結果。