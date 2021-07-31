721案被告遭重判7年　關注組斥審訊不公　忽略守衞家園抗黑暴

首宗《港區國安法》案件判刑，被告唐英傑被判入獄9年。惟前年元朗7.21襲擊案的7名被告早前因暴動罪等罪成，卻被判監3年半至7年不等。一直關注元朗7.21襲擊案家屬的「珍惜群組」召集人李璧而則表示，審理7.21襲擊案的法官無疑是「濫權」，忽略了當時社會上「黑暴」嚴重，人人自危，村民只為守衞家園的心情。

李璧而提到，與唐英傑一案的情況相似，元朗7.21襲擊案的起因皆是有別有用心的外來勢力，在港煽動仇恨，加劇社會矛盾引起暴力事件。她認為，在事件中多名被告被判囚，甚至有人被判超過3年及7年不等是「不公平」，指出當時社會的「黑暴」勢力蔓延，許多市民出街亦害怕被暴力事件波及，當有人在網上號召元朗「遍地開花」時，近元朗西鐵站一帶的東頭村村民自然會感到擔心。

她又提到，由於村屋的保安措施較少，有許多人擔心若「黑暴成班衝入封，後果可以好嚴重」。而終被判囚7年的鄧先生更在西鐵站附近經營燒烤店，店舖後便是住所，持「守衞家園」的心態上前查看，竟「就咁就(囚)7年」，斥法官忽略了許多罪證，令涉事家庭痛失經濟支柱，其妻子情緒不穩，經濟壓力加重，形容案件是「冤案」。

香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈表示，7.21襲擊案被告的目的是「守護家園」，犯的是公安條例，而唐英傑一案中的被告則是「挑戰政權」，犯的是《港區國安法》，在罪件的嚴重性上有明顯分別。但審理7.21襲擊案的法官卻以案性嚴重為由，把刑罰判至最高，在其個人而言認為刑責過重，稱或試是法官的觀感影響判刑，強調審理案件時法官需要「公道」，量刑時亦要考量所有因素。

傅又認為，法官在審理唐英傑案時犯了原則性錯誤，沒有全面考慮案情的嚴重性。由於案情嚴重，傅認為判刑必須具有懲罰性和阻嚇性，而判囚9年過輕。他又認為，保安局局長可引用香港法例第575章 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》凍結唐英傑資產，加強對社會的阻嚇力。