$2000消費券明日落袋　商戶裝支付平台爭飲「頭啖湯」

萬眾期待的電子消費券即將於明日(8月1日)派發，已登記的市民明日就有首輪資助落袋！東網記者今日(31日)走訪旺角街頭，發現約有80%商戶已安裝不同電子支付平台，提供使用消費券的途徑。有商戶直言自疫情以來生意下跌一半，期待消費券挽回生意；有食肆老闆則指，許多街坊反映想用八達通「埋單」故特地安裝；更有「廿四孝外公」稱早已登記，會將補貼用來幫小孫女繳交興趣班學費。

經營電子產品生意的吳先生特地安裝支付寶及八達通作支付工具，並指該兩個平台較多市民使用。他期望電子消費券有助因疫情下滑一半的生意增加20%。惟八達通暫時仍未安裝完成，問及會否擔心無八達通搶不到「頭啖湯」，他笑言「咁就叫客人畀現金」。他自己則用支付寶登記消費券，打算用於外出用膳。

食肆負責人蔡太表示，早前安裝不同電子支付平台，但因有街坊提議用八達通「埋單」較方便，決定加裝八達通機讓客人使用消費券。她表示沒有期望消費券幫助生意，「因消費券用來買生活用品，不會用在我們(餐廳)身上」，又指八達通較受長者歡迎，而支付寶則較多年輕人使用。

小食店負責人陳先生則看好消費券計劃，特地為了電子消費券加入不同電子支付平台，相信有助增加生意，「有了錢以後市民也會去消費」，而且加入電子付款可方便客人，雖然目前八達通機仍未完成安裝，相信客人會持續消費，不太擔心被搶「頭啖湯」。

市民鄧先生和孔小姐均以八達通成功登記首輪消費券，認為日常生活中使用較方便，但暫未有任何購物目標，坦言不太期待，「OK啦，起碼有幫補一下」。

「廿四孝外公」葉先生表示，因小孫女喜歡畫畫，會將補貼用來幫小孫女繳交畫畫、及泥膠興趣班學費，希望「(孫女)暑假不要一直待在家」。他指八達通雖要分3期領取，但平時沒有使用其他平台，認為對老人家較方便，申請手續亦不太繁複，笑稱「仔女要賺錢唔得閒幫我搞，搵朋友幫忙更好」。