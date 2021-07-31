仁愛堂護理課程今招學員　畢業生起薪點達1.8萬元

本港醫護人手長期短缺，不少機構推出門檻低、起薪點高的相關職位或課程，廣受市民歡迎。仁愛堂YES培訓學院今日(31日)舉行「護理．課程招聘及體驗日」，招收護理課程學員，現場另有10間機構舉行即場招聘，合共提供200多個護理職位空缺，平均起薪點約1.5萬港元，其中，醫管局九龍東聯網的病人服務助理等職位最受歡迎，底薪達2.5萬港元。有機構表示，護理員行業有年輕化趨勢，尤其新冠肺炎疫情下，相關課程的報讀人數翻倍，當中不乏航空業、旅遊業等人入行。

招聘會現場人流不俗，有多個攤位作教學體驗及展示嶄新醫療儀器，入場人士亦涵蓋多個年齡層，當中包括今年高級文憑畢業的張小姐及梁小姐，她們均表示由於高級文憑不具登記或註冊護士資歷，故有意進修，又稱不怕護士工作辛苦，因為政府工「人工高、福利好」。

仁愛堂YES培訓學員高級課程主任黃愛稀表示，疫情期間，護理相關課程報讀人數倍增，是不少人轉行的熱門選擇之一，其中亦包括中學畢業的年輕人。她續指，護理員、職業治療助理、物理治療助理等證書課程，一般只是30多小時的訓練時數，又有持續進修基金認可，完成課程後可獲退還80%學費，加上學歷門檻頗低，故學員可以投入較少時間和金錢，便獲得前景不俗的資歷。

她又指，該學院畢業生的起薪點一般都有1.8萬港元，晉升後更能突破2萬港元，惟由於學歷門檻低、薪酬高，導致該行業出現年輕化的趨勢，僱主因而有更多選擇，令行業競爭增加。