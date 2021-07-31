政Whats噏：官員拍片露兩手　全場爆笑唔停口

新民黨今日(31日)舉行十周年黨慶，唔少政界人士都畀面出席，就連特區政府都派出幾位司、局長去捧場。估唔到嘅係，局長們唔單止出席活動，仲事先同該黨黨員合作拍攝短片喎。但有份拍片嘅局長好似交唔足戲，又或者表情過於僵硬，甚至乎真性情上面，搞到全場都笑到停唔到口，唔知局長們喺現場睇到短片中嘅自己，係開心還是尷尬呢？

先講獲邀拍片嘅運輸及房屋局局長陳帆。佢喺短片中嘅任務頗具挑戰性，就係打乒乓波嘅同時，接龍講出屯馬綫嘅港鐵站名稱，仲要佢一個人連番應付好幾個對手，望落都好艱巨喎。雖然陳帆最後勝出，但身為運房局局長嘅佢竟然有一次噏唔出屯馬綫港鐵站嘅名稱，淨係話「好犀利喎」，搞到全場爆笑呀。之後佢哋玩第二輪，今次係要邊打邊噏兩個字嘅港鐵站名稱，雖然陳帆噏得出，但波就唔夠後生仔打，輸在乒乓波嘅球技上喇！

創新及科技局局長薛永恒係另一位喺短片中現身嘅官員。話說該黨副主席容海恩(Eunice)因為要去考試而未能親身出席，於是就同社區主任廖添誠(Marcus)事先拍攝短片。Marcus話收到好多人要求Eunice下廚露兩手煮返兩味，Eunice回應話疫情期間雖然有好多人變成廚神，可惜偏偏就唔係佢喎，於是就搵薛永恒呢位神秘嘉賓幫手嘞。可能已習慣置身「熱廚房」嘅薛，就算身處真實嘅廚房仍然係西裝骨骨，Eunice都忍唔住口話薛呢個派頭出場都勁過人呀！至於薛就以西餐為烹調示範，煮卡邦尼意粉都有板有眼㗎！薛被問到平日係咪都有下廚呢？佢就話工作好忙但偶爾都要返屋企煮飯，然後就順手硬銷話智慧家電幫你一秒變廚神，煮完之後仲自嗨話「好味好味好好味」！

有官員出場嘅短片可謂陸續有來，緊接住嘅畫面背景係一個擂台，而該黨嘅成員李梓敬，就同民政事務局局長徐英偉雙雙戴上拳套打泰拳！喺拳腳較量之前，徐被問到有冇打開泰拳？佢就話拳擊電影就睇得多，私底下就經常練瑜伽，講完之後徐同李就正式「埋牙」嘞，只不過兩人嘅拳腳攻守毫無勁道可言，仿似慢鏡頭嘅動作十分滑稽，或者大家都唔想表露自己嘅真正實力喇，拳賽打完兩人仲攬埋一舊添。