教協會員9.5萬擁近億資產　與支聯會過從甚密

香港教育專業人員協會創立於1973年，至今已有48年歷史，是本港老牌教育團體，目前會員人數多達9.5萬人，本港官津中小學的教職人員大都是該會會員。過去5年，該會每年收入超過3億港元，坐擁巨額盈利之外，還有近億元不動產。

教協兼具專業培訓、會員俱樂部甚至工會角色，該會管理層人員長期出任立法會教育界議員，活躍政壇。教協首任會長是已故的立法會議員司徒華，他有份創辦支聯會，故教協管理層不少均出任支聯會高層，2個團體關係緊密。

根據教協公布的財政情況，截至2019年12月31日，該會擁有的非流動資產凈值高達8,258萬港元，其中物業佔了92%，該會在旺角好望角大廈和中僑大廈，以及銅鑼灣永德大廈均有自置物業。

教協透過會員服務開辦大量營利產業，如超市、訂購服務及綜合服務等，又透過舉辦教師培訓的課程賺取學費，加上會員會費，過去5年，該會每年收入超過3億港元，2019年的收入有3.4億港元，本年度則有3.45億港元，曾有政界人士質疑，教協的收益比很多上市公司的業績還好。