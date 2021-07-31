21參選人遭DQ 上訴終院失敗 歐盟發言人表不滿

澳門安排今年9月12日舉行第7屆立法會選舉，澳門選管會早前取消21名民主派候選人的參選資格，「學社前進」、「新澳門進步協會」及「民主昌澳門」3個參選名單，就澳門選管會拒絕接納其參選的決定，向澳門終審法院提出上訴。澳門終院今日(31日)駁回有關上訴申請，維持立法會選管會決議。

歐盟發言人斯塔諾回應澳門取消21人參選9月立法會的資格，認為與澳門基本法保障的權利背道而馳，是邁出不利的一步，會損害政治多元化並限制民主的辯論。斯塔諾表示，歐盟呼籲澳門特區維護受保護的權利和自由，以便9月的立法會選舉，向來自不用政治光譜的候選人開放。

澳門終院合議庭表示，根據澳門選管會的資料，認定「學社前進」、「新澳門進步協會」及「民主昌澳門」3組參選名單的首2位參選人，至少曾參與支持「六四」、「零八憲章」、「茉莉花」等活動，根據選舉法規定，沒有被選資格。合議庭又稱，直選候選名單所載候選人不得少於4名，上訴涉及的3個候選名單的5名參選人中，有2人不具被選資格，因此毋須再分析同一名單其他參選人情況。

澳門立法會選管會早前審查參加第7屆立法會選舉各組別人士的資格，有一組參選組別的2名人士是非選民；另有6組共21人，因存有事實證明不擁護澳門基本法及效忠澳門特區的情況，按照立法會選舉法規定不具有被選舉的資格，遭取消資格。

港澳辦聲明指，擁護澳門《基本法》、效忠澳門，是澳門《基本法》對立法會議員的法定要求，又指澳門終審法院捍衞了憲法及《基本法》確立的憲制秩序，維護了澳門第7屆立法會選舉的嚴肅性和規範性，彰顯了司法的公正和權威。

聲明另提到，堅持「愛國者治澳」是全面準確貫徹「一國兩制」方針的根本保證。而進入澳門管治架構的人都必須是愛國愛澳者，絕不容許任何一個反中亂澳分子通過任何途徑和方式混進管治架構，變成管治者。