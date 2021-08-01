深水埗公屋地盤影響港鐵站地下水管沉降　近2600個單位延期竣工

公營房屋供應大落後，再有項目因沉降需延期！根據政府文件，位於深水埗區的西北九龍填海區第1號地盤(東)，原定預計完工年期為2024-25年，惟最新預計完工日期為2025-26年度，延期一年。當局指該項目在地基工程進行期間，鄰近的港鐵空調系統地下冷卻水管出現輕微異常沉降狀況，預算竣工日期將會有所調整。

根據港鐵文件《於鐵路保護區內進行沉降監察的鐵路相關設施》指出，該地盤截至7月1日最新沉降幅度為28毫米，超過停工沉降指標的20毫米，故相關工程暫時停工。而政府早於2月上旬表示，房委會建築專業團隊已於事後向獨立審查組就事件提交調查報告，並建議採取適當的緩解措施。

而有關空調系統地下冷卻水管30米距離以外範圍的工程復工，並不會對空調系統地下冷卻水管帶來不良影響，故有關在空調系統地下冷卻水管30米距離以外的相關工程亦於今年2月6日復工。

西北九龍填海區第1號地盤(東)自2018年第四季開始地基工程，以發展出租公屋，提供單位2,591個，估計能夠居住的人口逾7,000人，社區設施包括安老院舍、長者鄰舍中心、幼稚園、零售設施、停車場等。