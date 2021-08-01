東方日報A1：官媒轟反中亂港誤人子弟　教局即切毒瘤教協

內地兩間官媒前日發表評論文章，怒斥香港教育專業人員協會（教協）運作偏離宗旨、不務正業，變成不折不扣的政治組織，必須剷除此「毒瘤」，又指教協誤人子弟、毒害下一代。教育局昨隨即宣布，全面終止與教協的工作關係，亦不再視之為教育專業團體，宣布「四不決定」，包括不與教協舉行會議、暫時不會處理其轉介的個案、不承認其成員身份，以及不承認其教師培訓課程。

評論文章指教協長期從事反中亂港活動，更與民陣、支聯會有錯綜複雜的人員、組織、資金和利益勾連，有不可能撇清的緊密聯繫，即使已宣布退出組織，仍無法洗脫其涉嫌違法的問題，更不能勾銷其過往「煽暴搗亂、禍害香港的罪責」。文章直言香港教育要正本清源、重回正軌「就必須徹查，剷除毒瘤」。

另一評論文章強調，教協煽動師生罷課、炮製港獨教材、售賣黑暴書籍、鼓吹歪理邪說，都不是為香港教育着想或為師生考慮。官媒反問不識大是大非、不懂教育大計，整天醉心於帶教師作亂、教孩子違法，把教書育人的校園弄到烏煙瘴氣，這樣的團體有何顏面對香港教育指手畫腳。

教育局隨即宣布全面終止與教協的工作關係。當局表示，教協近年言論和行徑與教育專業不符，本質上與政治團體無異。又指該會過去積極參與民陣及支聯會事務，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園。而在社會動亂事件中，部分師生參與暴力及違法活動，教協並無發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾，實在有違教育宗旨，犧牲學生福祉，不能再視教協為教育專業團體。

當局續指，未來不會與教協或其代表舉行任何會議，亦不會再就教育議題諮詢其意見，不會處理教協轉介的個案，有關人士可直接聯絡教育局、學校或團體等；並將全面檢視轄下諮詢組織及相關教育團體，如有教協成員以教協代表身份出任委員，會考慮終止其任期，不再承認其委員或成員資格，並拒絕其進入教育局的辦公大樓；又不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，即日起學校不應將教師參加教協課程計算在每3年150小時的專業發展活動之內。

政務司司長李家超則指，不評論個別組織，但強調任何組織活動均要遵守活動規範、《社團條例》等規定運作，專業組織要專業，亦不可違反法律，若組織所做的事超出專業範圍，有關部門會按照法律處理。

教協方面則對教育局拒絕與其來往表示失望及遺憾，強調工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，若當局與工會斷絕來往，對整個行業都是損失。教協指一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威。自創會以來，亦關心國家民族的發展反對港獨，未來仍會以各種方式協助會員，繼續做好教師工會的工作。本報記者昨日下午到訪位於旺角中僑商業大廈的教協總部，惟辦事處重門深鎖，沒人辦公。

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