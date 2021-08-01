油麻地食肆暗營無牌酒吧　拘20男女票控24人犯聚

警方油麻地分區軍裝巡邏小隊聯同雜項調查隊、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室，在昨晚（7月31日）約7時30分採取聯合巡查行動，突擊搜查偉晴街56-58號一間食肆，搗破內裏兩間懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕一名52歲男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。酒吧內16男3女(25至59歲)，則涉嫌在沒有領有酒牌的場所飲酒被捕。

此外，食肆內共24人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭執法人員發出定額罰款通知書。行動中，執法人員檢獲約369支啤酒、60瓶烈酒，總值約2萬港元。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。