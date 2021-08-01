首期2000元消費券今日起可領取　政府已向約550萬名市民發放

政府已於今日（8月1日）經4個支付平台向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民，發放第1期2,000港元消費券，市民會在今日內陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。

於7月17日或之後完成電子登記及所有以遞交書面表格進行登記的人士，經核實資格後將於9月1日獲發放第1期2,000港元消費券。

選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其2,000港元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啟應用程式選擇是否使用消費券，然後如常付款。

市民如選擇了以八達通領取消費券，則可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式，在今天起計的3個月內拍卡領取該2,000元消費券，有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併。市民使用八達通卡進行本地消費時便會自動使用消費券，屬消費券適用範圍的消費項目會自動計入「合資格消費」總額。

消費券的適用範圍廣泛，一般來說，適用於接受四個指定儲值支付工具作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等。