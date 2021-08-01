冀電子消費券刺激市場　陳茂波料月中公布經濟增長超5.5%

本港新冠肺炎疫情已見緩和，而政府早在財政預算案提出的電子消費券，今日(1日)才開始發放。財政司長陳茂波今早在電台節目表示，現時本港零售消費仍較疫情前低30%，希望首期電子消費券能在疫情受控及奧運消息令人開心下，激活市場，令經濟增長持續。他又指，政府將於今個月中公布新的全年經濟增長預測，他預計會超出財政預算案公布時的5.5%。

陳透露自己今早已到茶餐廳及便利店使用消費券，認為十分方便，並形容消費券是市民商戶受惠、令經濟暢旺，以及推動電子支付工具的「三層漢堡包」，若商戶提供額外優惠更加為漢堡包加料。他再次呼籲市民盡快接種疫苗，令疫情受控，爭取盡快通關，在通關前，政府會通過電子消費券，推動本地消費。

他又於網誌表示，透過電子消費券的誘因，過去幾個月，4家儲值支付平台合共已新增了超過120萬個消費者的帳戶，並增加了逾2.8萬個接受電子支付的商戶，幾家儲值支付工具營運商之間的互相競爭，已令小商戶須繳付的交易費用有所下調，相信這趨勢將會持續，長遠有利本港電子支付平台的深化發展。

另外，他又提到與市場發展趨勢的配合，以剛於上周五截止認購的銀色債券為例，有約26萬人認購，較去年增加90%；認購金額約680億港元，較去年多近60%，超額認購近2倍，基於認購反應熱烈，決定將發行額調高至300億港元，配售結果會在本周五(6日)公布。