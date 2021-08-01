屯門反黑組搗工廈樓上無牌吧　拘捕25人

屯門警區反三合會行動組今日（8月1日）凌晨在區內進行代號「凌厲」及「逐影」行動，目的為打擊工廈內經營非法場所及青少年罪行。警方於行動中搗破一間位於建發街一工廈內的無牌酒吧，共拘捕25人。

行動中，警方拘捕一名55歲姓譚本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場所內的17名本地男子及7名本地女子，年齡介乎15至74歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方檢獲約48支啤酒，總值約1200港元。

屯門警區一向致力打擊三合會活動及其收入來源及青少年罪案，透過加強情報搜集及執法行動，並以多機構合作模式的教育宣傳工作，以減低青少年犯案的機會。

另外，24名被捕人士於處所內涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），亦獲發定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。