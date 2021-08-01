修例賦權無手令下搜查電話等　私隱專員：僅用於緊急情況

香港在2019年發生反對修訂《逃犯條例》社會事件，期間出現不少「起底」行為，甚至當中有針對執法人員及其家屬等情況，政府針對非法起底修訂《個人資料私隱條例》，將起底列為刑事罪行，並容許個人資料私隱專員在無法庭手令下，截查疑犯的通訊器材。香港個人資料私隱專員鍾麗玲今早(1日)在電視節目表示，只會於緊急情況下，才會運用該項權力，並預計條例修訂可於本屆立法會任期內通過，而私隱專員公署將設獨立組別處理相關條例的工作，並會向政府申請增撥資源。

是次私隱條例修訂內容包括賦權私隱專員刑事調查權及檢控權，她指出，目前所指的起底罪行，很多時候都是一些電子訊息，但由於疑犯可以很快地移除電子訊息，甚至可用其他器材將手提電話內的訊息移除，故有需要在第一時間進行截查，並查看相關電話，但如已加密則仍需手令才可解密。

此外，條例修訂內容亦賦權私隱專員，可要求本地或海外的網站移除涉非法起底的內容，對此，鍾稱，以往約70%網上平台都會合作，其餘30%則是港人常用的網站，當中絕大部分都是海外經營。而由於現時並非強制性，故需要不停寫信要求該30%網站移除相關內容，惟情況始終不甚理想，故私隱專員會與該些個案聯絡，並要求署方在海外的對口單位或域名註冊公司，協助移除有關內容。她相信條例實施後，有一個很明確的法律基礎，將可強制要求有關網站移除非法起底的內容。